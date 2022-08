Covid-19. Marcelo quer plano para reabrir as escolas. Casos podem disparar? “Vai implicar riscos, mas temos de os correr”

É um debate com meses, ao qual António Costa tem juntado quase sempre a mesma ideia. Em setembro de 2020, na altura do regresso às aulas, o primeiro-ministro disse: “A escola, em si, não transmite o vírus”. Em janeiro de 2021 repetiu que as escolas “não foram nem são o principal foco de transmissão”. Mas decidiu fechá-las — como “manda o princípio da precaução” — para conter o surto. E semanas depois, eis que os números descem.

