Covid. Unilabs confirma que identificou variante brasileira em Portugal, autoridades de saúde vão analisar

Foram identificados dois casos da variante brasileira da covid-19 em Portugal. As duas pessoas testaram positivo em análises feitas pelo laboratório Unilabs Portugal na região da Grande Lisboa. A notícia foi avançada pela SIC Notícias e confirmada ao Expresso por fonte oficial da Unilabs Portugal.

A informação foi depois encaminhada para as autoridades de saúde. Em resposta conjunta ao Expresso, a Direção-geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmam “a receção de duas amostras suspeitas de estarem associados à variante genética do SARS-CoV-2 primeiramente detetada no Brasil”. “As amostras serão agora analisadas através da sequenciação genómica, de forma a poder concluir se se tratam de facto de casos de COVID-19 associados a esta variante”, acrescentam

As mesma entidades asseguram ainda que assim que são identificadas “variantes que suscitam reforço de monitorização” as autoridades de saúde confirmam que “o caso está isolado e que todos os contactos estão identificados e em isolamento profilático”.

Ao que o Expresso conseguiu apurar, as análises no laboratório foram realizadas com recurso a sondas específicas de biologia molecular, que encontram targets genéticos específicos da B.1.1.28, a variante brasileira.

Encontrada pela primeira vez em viajantes japoneses que passaram pelo estado brasileiro do Amazonas em dezembro, uma nova estirpe do coronavírus designada pelos cientistas como B.1.1.28.1 ou P.1 tem preocupado autoridades de saúde em todo o mundo, porque se assemelha a variantes mais infecciosas e, suspeita-se, mais mortais do vírus que provoca a covid-19 encontradas anteriormente no Reino Unido e na África do Sul.

A nova estirpe brasileira já é predominante na cidade de Manaus, capital do Amazonas, que enfrenta um colapso do sistema de saúde desde o início de janeiro, quando a alta procura de pacientes ocasionou problemas de abastecimento de consumíveis básicos para atendimento médico - como fornecimento de oxigénio.

É considerada altamente contagiosa, uma vez que tem alterações genéticas similares às encontradas no Reino Unido e na África do Sul. Já foi identificada em países como EUA, Itália e Espanha.

[Texto atualizado às 22h13 de 10/02/2021 com a informação que a Direção-geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge estão a analisar]