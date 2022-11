Moçambique, submarinos, faróis, náufragos: breve resumo do longo currículo de Gouveia e Melo, o novo coordenador do plano de vacinação

Henrique Gouveia e Melo nasceu em Moçambique a 21 de novembro de 1960. Começou por ingressar na Escola Naval como cadete, sendo promovido a aspirante.

Gouveia e Melo integrou a Esquadrilha de Submarinos, tendo navegado nos submarinos Albacora, Barracuda e Delfim e exercido diversas funções operacionais como oficial de guarnição. Foi comandante do Delfim, do Barracuda e da fragata NRP Vasco da Gama. Foi ainda responsável embarcado pelas provas, testes e operações do Tridente.

Entre 1998 e 2002 liderou o Serviço de Treino e Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos, assumindo posteriormente o comando daquela esquadrilha.

Exerceu as funções de chefe do Serviço de Informação e Relações Públicas do gabinete do almirante-chefe do Estado-Maior da Armada, segundo comandante da Flotilha de Navios, diretor de Faróis, diretor do Instituto de Socorros a Náufragos, chefe de gabinete do almirante-chefe do Estado-Maior da Armada e segundo comandante naval.

De janeiro de 2017 a janeiro de 2020 foi comandante naval e entre setembro de 2017 e setembro de 2019 foi comandante da EUROMARFOR (Força Marítima Europeia).

Gouveia e Melo é desde 17 de janeiro de 2020 adjunto para o planeamento e coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas.