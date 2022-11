Covid-19. Comissão Europeia adota mecanismo para aprovação de exportação de vacinas

A Comissão Europeia estabeleceu esta sexta-feira um mecanismo de autorização de exportação de vacinas para a covid-19, com o objetivo de garantir de transparência do processo e as doses suficiente para os cidadãos da União Europeia (UE).

O mecanismo, adiantou em conferência de imprensa o comissário europeu para o Comércio, Valdis Dombrovskis, "abrange as vacinas da covid-19 adquiridas ao abrigo dos contratos de compra antecipada".

O mecanismo entra em vigor no dia seguinte à publicação no Jornal Oficial da UE, que deverá acontecer ainda esta sexta-feira, pelo que a partir de sábado, as farmacêuticas que queiram exportar doses de vacinas da covid-19 terão que pedir a respetiva autorização.