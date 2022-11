Covid-19. Mais 291 mortes (um novo máximo) e 10.765 infetados. Há ainda 13.728 recuperados em Portugal

O boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 291 óbitos - um novo máximo - e 10.765 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. O número de recuperados - 13.728 - é o mais alto desde o início da pandemia.

A boa notícia é a descida dos casos ativos (-3254 doentes), que coloca o total nos 167.381. A má é a subida dos internamentos - há esta terça-feira mais 52 pessoas internadas nos hospitais portugueses (total: 6472), embora menos duas em unidades de cuidados intensivos (total: 765).

Os números gerais da pandemia são: 167.381 casos ativos, 475.485 recuperados, 11.012 óbitos, 215.770 contactos em vigilância, e 653.878 infeções confirmadas.

As vítimas mortais verificaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (145), Centro (55), Norte (68), Alentejo (15), Algarve (6), Madeira (1) e Açores (1). Lisboa e Vale do Tejo, confirmou a tendência das últimas semanas e voltou a ser a região mais atingida, e teve esta terça-feira o maior número de mortes diário por covid-19 desde o início da pandemia: 145.

Analisando as oscilações percentuais face à véspera, os números do país nas últimas 24 horas ficam assim:

Infetados: +1,67%

Casos ativos: -1,91%

Óbitos: +2,71%

Internados: +0,81%

UCI: -0,26%

Recuperados: +2,97%

LVT com 53,7% dos novos casos nas últimas 24 horas

Lisboa e Vale do Tejo, com 5785 novos casos (53,74%, mais de metade do bolo nacional), vai cimentando a liderança quanto a casos diários, deixando para trás a região Norte, que identificou 2893 novos casos. Seguem-se Centro com 1407, Alentejo com 339, Algarve com 203, Madeira com 114 e, finalmente, Açores com 24. No caso do arquipélago da Madeira, é a quinta vez que supera os 100 novos casos em 24 horas.

Quanto a números absolutos, casos confirmados (e mortes), por região, a fotografia do país fica assim:

Norte: 289.212 casos (4199 mortes)

Centro: 91.764 (1876)

LVT: 227.893 (4131)

Alentejo: 22.724 (571)

Algarve: 15.529 (178)

Açores: 3284 (23)

Madeira: 3472 (34)

Em baixo, os casos confirmados de covid-19 em Portugal desde março, quando tudo começou por cá:

0-9 anos: 35.676 (+631)

10-19 anos: 60.933 (+975)

20-29 anos: 96.313 (+1366)

30-39 anos: 95.710 (+1502)

40-49 anos: 108.991 (+1907)

50-59 anos: 96.200 (+1649)

60-69 anos: 64.610 (+1143)

70-79 anos: 42.141 (+763)

+80 anos: 53.304 (+819)

Quanto às vítimas mortais provocadas desde o início desta crise sanitária, este é o cenário do país por faixa etária:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 2

20-29 anos: 8

30-39 anos: 25 (+1)

40-49 anos: 93 (+3)

50-59 anos: 286 (+11)

60-69 anos: 929 (+22)

70-79 anos: 2259 (+59)

+80 anos: 7409 (+195)