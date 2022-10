Covid-19. Madeira anuncia recolher obrigatório e fecha escolas do 3º ciclo e secundário

O Governo regional da Madeira anunciou o recolher obrigatório às 19h durante a semana, até 31 de janeiro e em todo o arquipélago. Aos fins de semana, o dever de recolhimento é antecipado uma hora, para as 18h. Em qualquer caso, vigora até às 5h do dia seguinte.

As medidas foram anunciadas esta segunda-feira em conferência de imprensa por Miguel Albuquerque, líder do executivo regional, e incluem o fecho de todas as escolas do 3º ciclo e do ensino secundário. Creches, jardins de infância e escolas do 1º e 2º ciclos vão manter a atividade presencial.

Todas as atividades extra-curriculares ficam também suspensas, além das atividades desportivos nos clubes. A exceção vai para equipas séniores de desportos de alta competição, como o futebol.

As medidas entram em vigor esta quarta-feira, 13 de janeiro.

O Presidente do Governo regional justifica-as com o aumento de casos em alguns concelhos, “colocando-os em situação de risco elevado”, e com o facto de muitas dessas infeções estarem associadas à variante do vírus importada do Reino Unido, cujo risco de transmissão é mais elevado. Além disso, avançou Miguel Albuquerque, “é esperado um aumento de casos decorrente dos convívios sociais do fim do ano”.

O comércio, a indústria e os serviços vão também ficar obrigados a encerrar a partir das 18h durante a semana e das 17h ao fim de semana.

No caso dos restaurantes, entre as 18h (hora de fecho) e as 22h vai ser possível servir refeições para entrega ao domicílio.

Apesar das restrições, o anúncio faz supor que a Madeira não enfrentará um confinamento geral como se espera que aconteça em Portugal Continental. Miguel Albuquerque referiu-o, explicando que o Governo quer “reduzir os fluxos, a circulação e a concentração de pessoas” mas mantendo alguma atividade, “evitando os efeitos desfavoráveis económicos, sociais e psicológicos que um confinamento geral acarretaria”.

A Madeira é a região portuguesa menos afetada pela pandemia, mas tem conhecido um aumento de novos casos de ordem semelhante. Tem, desde o início da pandemia, 2141 registos de infeção.