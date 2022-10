Covid-19. É mais barata e fácil de transportar, mas o que torna diferente a vacina da Oxford/AstraZeneca?

Ser mais barata e mais fácil de conservar – logo, também de transportar - são duas das vantagens associadas à vacina da Oxford/AstraZeneca contra a covid-19, cuja aprovação o Reino Unido anunciou esta quarta-feira. Considerada um poderoso aliado do programa de vacinação no país e a grande esperança para a vacinação global, o seu desenvolvimento seguiu também um caminho diferente do processo usado quer pela Pfizer/BioNTech quer pela Moderna.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler