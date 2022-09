Mapa de risco covid: dos 113 concelhos com mais restrições, 35 estão com risco extremo (e veja como está o seu)

A partir desta quarta-feira há 113 concelhos no país que passam a estar abrangidos pelas regras mais restritivas, por estarem nos dois patamares de maior risco de contágio. Segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que serviram de base para o novo mapa de risco comunicado no sábado pelo Governo, entre os 113 municípios com a situação mais preocupante há 35 no nível de risco extremamente elevado [veja o mapa e a lista de todos os concelhos no fim deste texto].

No topo desta lista continua a estar o concelho de Freixo de Espada à Cinta, com 2153 novos casos por 100 mil habitantes entre 19 de novembro e 2 de dezembro. Já na semana passada este município do distrito de Bragança tinha a incidência mais elevada (3153 novas infeções), embora desde então já tenha conseguido descer. Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, tem a segunda situação de maior risco do país, sendo o outro único concelho com uma incidência acima de 2 mil novos casos (2030).

À exceção de Gavião, no Alentejo, todos os restantes concelhos que têm uma incidência acima de 1500 novos casos ficam na região Norte. É o caso de Trofa, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Chaves e Lousada.

Dentro deste grupo de locais com maior risco, e por isso com restrições mais apertadas nas próximas semanas, encontram-se ainda alguns concelhos do Alentejo, como é o caso de Portalegre, Nisa ou Marvão. São eles que pintam de vermelho escuro uma pequena mancha mais a sul. Ainda assim, o mapa de risco de Portugal continua a mostrar tonalidades mais claras na zona do Baixo Alentejo.

O Porto tem agora 765 novos casos por 100 mil habitantes e Lisboa tem 556, o que os coloca na lista dos 113 concelhos com medidas mais apertadas nos próximos fins de semana. Pelo contrário, concelhos da Área Metropolitana de Lisboa como Cascais (417), Oeiras (357) e Sintra (460) estão fora desta lista, embora mantenham um nível de risco elevado.

Entre as melhores posições da lista continuam a estar concelhos dos Açores, como o Corvo (sem casos) ou Santa Cruz das Flores. Mas também há vários locais na Madeira que têm uma incidência muito baixa, como Machico ou Calheta.

Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, continua a ser um ‘exemplo’ no Continente, com zero novos casos há três semanas.