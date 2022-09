Covid-19. Portugal com o número de novos casos mais baixo em quase um mês, 78 mortos e 3408 recuperados em 24 horas

O boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) regista 78 óbitos e 3262 novos casos de covid-19 em Portugal, o valor mais baixo desde 3 de novembro, quando se registaram 2596 novos casos. E a diferença não é pequena: desde esse dia, só por duas vezes se ficou abaixo de 4 mil infeções diárias.

O documento dá também conta de mais 3408 recuperados, que no total são já 212.942. Esse número, somado ao de óbitos que a pandemia já causou, faz com que de todas as pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal, que são quase 300 mil (298.061), haja 'apenas' 80.614 com o vírus ativo. São menos 224 do que eram no domingo.

Quanto aos números mais preocupantes, os de óbitos e internamentos, no primeiro caso as 78 vítimas mortais, 42 homens e 36 mulheres, colocam o total em 4505.

Nas enfermarias há mais 97 doentes internados do que no domingo (o total é de 3342, o máximo já atingido durante a pandemia), mas menos 11 em unidades de cuidados intensivos. Uma boa notícia, já que as 536 representavam um novo máximo de ocupação de camas de intensivos — são agora 525.

Norte com 55% dos novos casos, só o Alentejo sobe face a domingo

O Norte continua a ser — pelo 54.º dia consecutivo — o território que concentra mais novos casos a nível nacional: 1795, ou seja, 55% do total nacional. A região já não estava abaixo dos 2000 novos casos desde 3 de novembro.

Apenas uma região sobre em novos casos face a domingo: o Alentejo, que passa de 84 para 148 (4,5% do total nacional).

Em Lisboa e Vale do Tejo assinalam-se 839 novos casos (25,7% do total nacional), abaixo da véspera (979). O Centro regista 407 novos casos (12,5%), o Algarve 34 (1%), os Açores 32 (1%) e a Madeira 7 casos (0,2%).