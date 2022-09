Novo estudo sobre imunidade é “inovador” e “importante”. “Anticorpos são bons, garantem proteção e mantêm-se estáveis”

Dizia-se que a imunidade ao vírus da covid-19 podia durar poucos meses, mas um estudo realizado por investigadores do instituto La Jolla e da Universidade da Califórnia, em San Diego mostra que, afinal, pode durar anos, ou até mesmo décadas. Os investigadores envolvidos no projeto concluíram que a maioria dos participantes que recuperaram da infeção por covid-19 tinham células que os protegiam mais de seis meses depois de terem sido infectados. Além disso, e como explica o “New York Times”, que noticiou o estudo em primeira mão, o ritmo lento de declínio dessas células mostra que o organismo pode ficar protegido do vírus durante anos.

