Ministro da Ciência já não está infetado com covid-19

Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, recebeu ao final da tarde desta segunda-feira o resultado do teste de diagnóstico da covid-19. Este derradeiro teste apresentou resultado negativo. O que significa que o ministro já não se encontra infetado.

Perante este cenário, o ministro, de 62 anos, deverá sair do confinamento e retomar as atividades normais, que contemplam uma ida ao Porto e um encontro com o Conselho de Reitores, já nesta terça-feira.

Apesar de estar infetado com covid-19 e de ter permanecido duas semanas em confinamento, Manuel Heitor manteve-se assintomático. E foi devido ao facto de não ter sido afetado negativamente pelo vírus que pôde prosseguir com as funções ministeriais – mas em vez de se deslocar ao gabinete, no Palácio das Laranjeiras, enveredou pelo teletrabalho, recorrendo a plataformas de videoconferência, mensagens e partilha de ficheiros.

"Durante o confinamento, tive reuniões (por videoconferência) todos os dias. E ainda participei numa audição no Parlamento (também em viceoconferência)", lembra Manuel Heitor.

Questionado pelo Expresso, o ministro considera que é "perfeitamente possível" cumprir as funções de ministro em teletrabalho, mas frisa que esta alternativa permitida pelas tecnologias deve ser temporária, e não substitui as atividades presenciais.

Manuel Heitor foi diagnosticado como infetado com covid-19 a 12 de outubro. O diagnóstico acabou por gerar um pequeno sobressalto governamental. Além de sinalizar o primeiro caso de contágio no executivo, esta primeira infeção obrigou os diferentes membros do Governo a fazerem testes de a fim de apurarem eventuais contágios.

Manuel Heitor foi diagnosticado na segunda-feira e tinha estado presente em Conselho de Ministros na quinta-feira anterior. Nenhum outro governante foi diagnosticado com infetado com covid-19 até à data.

Antes de ser diagnosticado com covid-19, Manuel Heitor esteve reunido com a Comissária Europeia da Inovação Maryia Gabriel - que também foi diagnosticada como infetada na mesma altura.