Covid-19. Cristina Ferreira em isolamento após contacto com Bárbara Bandeira

Cristina Ferreira está em isolamento, depois de ter recebido como convidada no seu programa a cantora Bárbara Bandeira, que confirmou, entretanto, estar infetada com covid-19. A artista esteve na TVI esta quarta-feira.

Através do Instagram, Cristina Ferreira disse já ter feito um teste serológico, “que deu negativo”, mas adianta que continuará nos próximos dias em isolamento.

“Ainda ontem [quinta-feira], e quando soubemos da possibilidade, tomámos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisámos todas as pessoas que tiveram contato com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento”, escreveu Cristina Ferreira.

A apresentadora fará novo teste: “A recomendação é que se repita três dias depois do contacto”. Acrescenta ainda que já falou com a cantora, “que está bem, com sintomas ligeiros”.

Termina com uma recomendação: “Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias”.