Ronaldo e a covid: um argumento científico contra o cancelamento do jogo e porque pode haver mais jogadores infetados mesmo dando negativo

Cristiano Ronaldo está infetado com covid-19 mas os seus colegas de equipa não, os testes “deram negativo”, segundo a Federação Portuguesa de Futebol: portanto “estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde” e podem jogar esta quarta-feira contra a Suécia.

Foram estas as informações adiantadas, tudo aparenta estar bem, mas não quer dizer que não haja riscos. Jaime Nina, infecciologista do Hospital Egas Moniz e professor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, explica onde há riscos e nem por isso: “O risco de infeção num treino ao ar livre é praticamente nulo, sobretudo quando se está em movimento, a correr. Se no rugby, por exemplo, não há transmissão significativa, ainda menos haverá no futebol”, começa por dizer. A questão, aponta, “é que os jogadores socializam, vão a restaurantes, partilham autocarros que se sabe terem má ventilação e nesse caso o risco já é diferente”.

Além disso, sublinha Jaime Nina, o facto de os testes realizados aos restantes jogadores da seleção terem dado negativo “é obviamente bom”, mas ao mesmo tempo “não dá grandes garantias”. “O vírus pode estar período de incubação e amanhã ou depois os testes podem dar positivo”. “Os testes de deteção têm uma sensibilidade mínima, o que significa que não conseguem detetar o vírus abaixo de certo nível. Ou seja, o vírus pode estar lá e não ser detetado”. Se, “por hipótese, testássemos uma pessoa que apresentou sintomas ao quinto dia de infeção, perceberíamos que os testes só teriam começado a dar positivo ao terceiro ou quarto dia”, explica Jaime Nina. “Isto para dizer que a pessoa pode estar infetada, ainda que incapaz de transmitir o vírus, mas só alguns dias depois é que o teste dá positivo”, acrescenta.

Foi ao início da tarde desta terça-feira que se soube que Cristiano Ronaldo está infetado com o vírus da covid-19 e que por isso foi dispensado da seleção nacional. O capitão não defronta a Suécia, esta quarta-feira, para a Liga das Nações. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O internacional português "está bem, sem sintomas e em isolamento", segundo informação divulgada pela FPF, que acrescenta que "os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino na Cidade do Futebol”, informou a Federação.

Os testes aos jogadores foram realizados esta terça-feira de manhã, o que fez com que tanto o treino como as conferências de imprensa de antevisão do jogo tivessem sido adiados para a tarde. O encontro com a Suécia acontece esta quarta-feira e é possível que até lá os jogadores sejam submetidos a novos testes, mas de novo: “Mesmo que os testes deem negativo, isso não significa que os jogadores não estejam infetados. Pode acontecer que, nalguns deles, o período de incubação seja maior”, diz Jaime Nina.

Adiar o jogo com a Suécia?

Jaime Nina não defende, ainda assim, o cancelamento do jogo, “até porque, até ao momento, nenhum outro foi cancelado ou adiado na sequência de descoberta de infeções entre os jogadores”. “Cancelar seria abrir um precedente e, do ponto de vista da saúde, também não vejo razões para tal. Os jogadores de futebol, até pela idade, são um grupo particularmente saudável. Não têm diabetes, hipertensão, obesidade, dado o exercício que praticam. Não há fatores de risco”, explica.

No início do estágio da seleção, tanto Anthony Lopes como José Fonte foram dispensados por terem covid-19. Já Cristiano Ronaldo, no início da semana passada, tinha sido visado pelas autoridades italianas, assim como outros internacionais da Juventus, por ter alegadamente desrespeitado as regras de isolamento sanitário.

Os jogadores da Juventus deixaram Turim no início da semana para se juntarem às seleções, apesar do protocolo de isolamento imposto devido à descoberta de dois casos de infeção na equipa. Os jogadores só podiam sair da concentração do clube para treinar e jogar e estavam proibidos de contactar com outras pessoas enquanto não fossem conhecidos os resultados do segundo teste à covid-19. Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral decidiram, ainda assim, viajar para as respetivas seleções mesmo antes de serem conhecidos os resultados desse teste.