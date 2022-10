Covid-19. Semana pode acabar com mais de 2 mil casos diários, dizem especialistas

“Num cenário relativamente otimista devemos passar a média de 1500 casos diários ao longo da semana. É perfeitamente plausível passarmos esta semana esse patamar (2000 casos) e se tal não acontecer não será por muito.” A opinião é de Óscar Felgueiras, matemático especialista em epidemiologia da Universidade do Porto, citado pelo jornal “i” desta terça-feira.

Ao mesmo jornal, também Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, vê como plausível que Portugal chegue aos 2000 casos positivos de covid-19 diários. Além disso, Óscar Felgueiras diz que “o número de casos detetados pode começar a ficar aquém da realidade”: o número de testes positivos tem aumentado consistentemente, o que poderá indicar uma “testagem menos ampla”. A 7 de outubro, o dia com mais testes feitos até à data, 8% tinham dado positivo, segundo a ministra da Saúde Marta Temido. Portugal tem-se mantido abaixo do patamar de 5%.

Óscar Felgueiras aponta o “crescimento sem precedentes” no número de casos positivos na região Norte. Lembrando que é aí que o RT (o índice de transmissão do vírus) está acima de 1 há mais dias, o especialista diz que “a incidência está a um nível semelhante ao máximo atingido no pico de abril. A diferença é que agora não há confinamento pelo que o número de casos vai continuar a aumentar”, conclui.