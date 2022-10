Covid. Pode ser preciso “repensar o Natal em família”, avisa Marcelo

"A situação é muito grave". O aviso foi esta sexta-feira deixado por Marcelo Rebelo de Sousa, em visita ao Hospital de Braga. O Presidente da República, no entanto, evitou fazer soar o alarme máximo lembrando que o aumento dos casos já era esperado. "Já se sabia que os números iam subir para valores superiores a mil, nomeadamente com a abertura das escolas, da vida comercial, e agora das universidades", disse admitindo, ainda assim, a possibilidade de virem a ser tomadas novas medidas de combate à pandemia.

"Se for preciso repensar o Natal em família, repensa-se. Não pode ser um Natal com 100, 60, 50 ou 30 pessoas, tem de ser dividido pelas várias componentes da família. É preciso repensar programas que se fazem com os amigos ou convivência social e ter precaução adicional. Neste período de pico que estamos a viver, vamos fazer esse esforço", disse Marcelo, voltando a deixar um apelo ao sentido cívico dos portugueses.

"Quaisquer medidas que venham a ser adotadas, terão de ser cumpridas pelos portugueses. Nenhum de nós quer parar a economia e aumentar o desemprego. Mas é preciso ter consciência e cumprir as regras que venham a ser implementadas. Por isso as pessoas têm um papel fundamental. Não se pode tornar uma coisa obrigatória para milhões de pessoas se elas não cumprirem", defendeu o Presidente dando o exemplo de um dos possíveis caminhos a seguir: o “uso de máscara na circulação na via pública em pontos de maior cruzamento de pessoas”.

“Estamos já num período só comparável na gravidade na pandemia aquele que foi vivido no início da primavera. Isso significa que é um período muito grave", frisou.