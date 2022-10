Mais de 100 mil portugueses descarregaram a app errada para rastrear a covid-19

Mais de 100 mil portugueses fizeram o download de uma app de origem espanhola que tem um nome similar ao da StayAway Covid – a aplicação que é disponibilizada pelo Governo para rastrear através de telemóvel potenciais contágios da pandemia em Portugal. A esmagadora maioria dos downloads da app espanhola registou-se depois do lançamento oficial da StayAway Covid. O que leva a crer que a maioria dos downloads da app criada no país vizinho se deveu à confusão gerada pelos nomes usados.

Os criadores da app oficial de rastreio de contágios em Portugal garantem já ter contactado a Google mas a gigante tecnológica terá mostrado renitência nos primeiros contactos em remover, ou pelo menos em bloquear para o mercado português, a app espanhola que gera a confusão com a StayAway Covid. Aparentemente, a app já foi retirada da loja Google Play.

Para evitar confusões importa ter em conta o seguinte: a Stayaway é uma app lançada por uma empresa espanhola que se limita a medir distâncias entre pessoas através de comunicações bluetooth.

A StayAway Covid, a app oficial portuguesa, também usa a tecnologia bluetooth mas recorre ainda a outras tecnologias de localização e é a aplicação escolhida pelo Governo Português para a introdução de códigos que permitem alertar todas as pessoas que estiveram perto de alguém comprovadamente infetado nos dias anteriores. Atualmente conta com mais de 925 mil downloads. Pode ser descarregada AQUI para android e AQUI para iOS.

Ao que o Expresso apurou, a Stayaway foi produzida pelo Kaps Management Group, de Madrid, e começou a ser distribuída na Google Play em maio. “Hoje a app Stayaway conta com mais de 100 mil downloads, mas antes de a nossa aplicação ser lançada tinha cerca de uma centena”, informa Rui Oliveira, membro da administração do INESC TEC e coordenador do desenvolvimento da aplicação oficial portuguesa para o rastreio da covid-19 em Portugal.

Nos motores de busca da Internet é possível confirmar que as primeiras notícias do desenvolvimento de uma aplicação de rastreio de contactos de proximidade com pessoas infetadas, com a denominação de StayAway Covid, remonta a abril. A app espanhola Stayaway foi lançada em maio.

Apesar desta sucessão temporal, a equipa de programadores do INESC TEC diz que não há provas de que a app espanhola tenha sido lançada propositadamente com uma denominação parcialmente similar à app governamental portuguesa para gerar confusão ou obter benefícios comerciais.

De qualquer modo, o INESC TEC procedeu ao registo da marca StayAway Covid para acautelar potenciais disputas comerciais, refere Rui Oliveira.

Rui Oliveira considera que, para não gerar confusão aos internautas mais desatentos, esta app deve ser removida da Play Store, ou em alternativa ser bloqueada no mercado português, caso não aceite mudar de nome. E foi esse pedido que a equipa do INESC TEC garante ter feito por mais de uma vez à Google desde 1 de setembro, data do lançamento oficial da StayAway Covid.

Segundo Rui Oliveira, a Google terá começado por alegar que a app espanhola não estava a violar as regras da loja de aplicações Play Store. O responsável do INESC TEC até admite não ter havido qualquer violação das políticas da loja da Google mas também considera que, tendo em conta a situação pandémica atual e a confusão gerada com um assunto especialmente delicado, a gigante tecnológica deveria ter bloqueado a app do Kaps Management Group.

Os responsáveis do INESC TEC dizem já ter recebido mensagens através do endereço de suporte técnico da StayAway Covid, que terão sido motivados por dúvidas de utilizadores da app espanhola. O instituto tecnológico portuense diz ainda ter conhecimento de telefonemas feitos para a linha SNS24 que resultam do uso da app espanhola.

Apesar de não ter acatado de imediato os pedidos provenientes do INESC TEC, a Google aceitou alterar a indexação dada às duas aplicações, a fim de garantir que a aplicação oficial do Governo Português passava a aparecer no primeiro lugar das pesquisas efetuadas na Play Store, garante a equipa do instituto tecnológico portuense.

No final desta semana, a app espanhola aparentemente deixou de figurar na versão portuguesa da Play Store – ou pelo menos não surge nos primeiros lugares dos resultados de pesquisa da loja de aplicações da Google. Até à publicação deste texto, a Google não respondeu às questões colocadas pelo Expresso sobre esta matéria. A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que passou a gerir a app StayAway Covid depois do desenvolvimento levado a cabo pelo INESC TEC, também ainda não se pronunciou.

Na loja App Store, da Apple, não há registo da aplicação espanhola Stayaway. O que leva a crer que apenas terá sido lançada uma versão para telemóveis que correm o sistema operativo Android, da Google.

A aplicação espanhola Stayaway apenas se limita a medir distâncias entre pessoas através das comunicações por bluetooth. Ao que o Expresso apurou, esta app emite um sinal sonoro quando alguém que tem a mesma aplicação instalada no telemóvel se aproxima demasiado. Além disso, a app apura o número de pessoas que usam a mesma app e que, no dia a dia, estiveram próximas do utilizador.

Esta forma de funcionar contraria totalmente a lógica da app StayAway Covid: a app desenhada não apresenta o número de pessoas que estiveram nas imediações e não deteta pessoas infetadas em tempo real. A app disponibilizada pelas autoridades portuguesas apenas recorre ao bluetooth para manter os registos de pessoas que estiveram mais de 15 minutos a menos de dois metros de pessoas que, voluntariamente, se declararam infetadas.

Um utilizador só se pode declarar infetado na StayAway Covid depois de receber os códigos de um médico creditado pelo Serviço Nacional de Saúde. Esses códigos, que garantem o anonimato, desencadeiam alertas para todos os utilizadores que estiveram mais de 15 minutos a menos de dois metros de alguém diagnosticado por covid-19 nos últimos 14 dias. Os alertas são portanto enviados a título retroativo e não em tempo real.

Depois do envio desses alertas, a app StayAway Covid deixa de sinalizar ou de enviar alertas para os outros utilizadores - o que acautela o respeito pela privacidade das pessoas contagiadas.