Covid-19. A suspensão dos testes da vacina é “normal e até desejada” mas “o tempo político não é o tempo científico”, dizem especialistas

Os testes da fase final de uma das vacinas mais promissoras contra o coronavírus SARS-CoV-2, que está a ser desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, encontram-se suspensos. Em comunicado, a farmacêutica confirmou “uma pausa na vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança”, após uma suspeita de reação adversa séria num participante do estudo. Trata-se da vacina que Portugal reservou: no caso de se revelar eficaz, deverão chegar ao país 6,9 milhões de doses, 690 mil delas já em dezembro. “Hoje todos acordámos com uma má notícia”, reagiu esta quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

