“Avante!”, sim, mas não nesta altura. “Há um forte crescimento do número de casos ativos”

Conhecidas, finalmente, as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para a realização da “Festa do Avante!”, percebe-se que o evento, marcado para este fim de semana na Quinta da Atalaia, em Setúbal, não vai acontecer exatamente como o PCP queria, desde logo no que diz respeito à lotação, mas isso não significa que não haja riscos, até pela fase da pandemia em que nos encontramos.

