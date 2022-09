Covid-19. Obesidade expõe doentes a risco de morte elevado: conclusões de estudo são “preocupantes” mas não “surpreendem”

Um estudo da Universidade da Carolina do Norte, encomendado pelo Banco Mundial, dá conta de que a obesidade pode ter um efeito devastador nos doentes infetados com covid-19. A vacina, que ainda está por surgir, poderá ter menos eficácia em doentes com excesso de peso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler