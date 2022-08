Covid-19. Por que motivo se fala mais em distanciamento social do que físico? É uma “opção política que cumpre uma função”

“A ideia de distanciamento social é uma forma de reforçar que há uma mudança de paradigma em termos de interação entre os indivíduos”, analisa ao Expresso o sociólogo Nuno Dias, do DINÂMIA’CET-IUL – Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território. “A noção de novo normal, que rapidamente se disseminou, equivale a uma nova norma e o processo de mudança de comportamentos nem é homogéneo nem acontece sem resistência”, acrescenta. Numa fase de “maior incerteza relativamente às dinâmicas de transmissão do vírus”, sublinha, “o novo normal implicaria uma reaprendizagem do que é expectável de interação social”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler