Covid-19. Nasceu o primeiro bebé infetado in utero por SARS CoV-2 em Portugal

A primeira criança em Portugal a ter sido infetada durante a gravidez nasceu há cerca de 15 dias no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa. A menina nasceu prematura com 34 semanas e dois dias e apresentava sintomas graves associados à covid-19, nomeadamente pneumonia e falta de ar, tendo sido ventilada e internada nos cuidados intensivos, onde ainda se encontra. Embora esteja a recuperar, continua a testar positivo para a presença do vírus SARS CoV-2. A mãe também está internada.

Em todo o mundo não se conhecem mais de uma dezena de casos de transmissão in utero do novo coronavírus. O caso português, que está a ser acompanhado pelo Instituto Ricardo Jorge, será em breve publicado numa revista internacional da especialidade. “Temos provas de que houve transmissão vertical congénita in utero, através de uma amostra de sangue retirada da criança, muito pouco tempo após o nascimento”, explicou ao Expresso Rita Perez, médica e presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, de que faz parte o São Francisco Xavier.

