Câmaras do Porto e de Gaia querem informar a DGS do seguinte: “A noite de São João foi ontem”

O São João celebra-se de 23 para 24 de junho, ou seja, já passou. E o deste ano passou-se sem gente a passar na rua: devido à pandemia de covid-19, os festejos tiveram de ser feitos na imaginação de cada um porque a realidade foi com ruas sem multidões nem sardinhas ou alhos-porro e martelos. A DGS, por alguma distração não explicada, fez esta quarta-feira um post nas redes sociais a pedir à população para respeitar as regras em vigor e para festejar em segurança - a questão é que as celebrações não são hoje, foram ontem. E as Câmaras do Porto e de Gaia reagiram desta maneira num breve comunicado intitulado "Câmaras do Porto e Gaia informam DGS que a noite de São João foi ontem":

"A Direção-Geral da Saúde divulgou esta manhã (já depois das 10 horas) recomendações para a noite de São João. As Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia informam que a noite de São João se comemora a 23 de junho, ontem, e que decorreu com um elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas atendendo à situação que o país vive relativamente à pandemia.

Graças ao elevado grau de responsabilidade individual mas também às medidas tomadas pelas autarquias em coordenação com as forças de segurança, os portuenses e gaienses (mas de uma forma geral todos os munícipes dos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto) deram um extraordinário exemplo ao país, que os presidentes Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues sublinham nesta nota".