Covid. Os que têm mais noção do perigo e os que não têm muita: dentro da freguesia de Lisboa que continua em estado de calamidade

Mauro Wah é a autoridade maior no bairro do PER11. O responsável da associação de moradores pisa a calçada e as crianças ali a brincar perdem o sorriso e param a conversa. “Camaradas, onde está a vossa máscara? Estão muito juntos, afastem-se lá…” diz, sem conseguir evitar o sorriso. As crianças obedecem e dispersam, ora em passo de corrida, ora em cima das bicicletas. Neste bairro da freguesia de Santa Clara, na Alta de Lisboa, a importância da proteção contra a covid-19 é sabida mas os mais velhos têm de ir lembrando que as máscaras são para usar - e a associação dá máscaras a quem não tiver. Basta pedir. “É uma questão de hábito e temos de ir reclamando, insistindo”, diz Mauro ao Expresso, na sede do PER11.

