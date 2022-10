Líderes da Impresa renunciam a remuneração variável por causa da pandemia

O presidente do conselho de administração do grupo Impresa (dono da SIC e do Expresso), bem como o presidente executivo, decidiram renunciar à sua remuneração variável, na sequência da crise provocada pelo novo coronavírus. Em causa estão, respetivamente, 11,4 mil euros e 60 mil euros que Francisco Pinto Balsemão e Francisco Pedro Balsemão não irão receber.

“Foi aprovada a declaração sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade, elaborada pela Comissão de Remunerações”, lê-se no comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “Após a votação, tanto o Presidente do Conselho de Administração como o Administrador Delegado, considerando a situação atual do país, resultante da pandemia do Covid-19, declararam renunciar ao recebimento da remuneração variável constante da declaração da Comissão de Remunerações.”

A renúncia de Francisco Pinto Balsemão, presidente do conselho de administração da Impresa, e do filho Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo, a estas remunerações foi aprovada esta segunda-feira na Assembleia Geral Anual de Acionistas do grupo.

Sem a remuneração variável, Francisco Pinto Balsemão recebe assim 106,400 mil euros e o filho, Francisco Pedro, 280 mil euros – os valores correspondentes à remuneração fixa para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

De acordo com a declaração da comissão de remunerações sobre a política de remunerações dos órgãos de administração da sociedade, a estratégia de remunerações no grupo Impresa para os membros executivos e não executivos do conselho de administração assenta nos princípios de meritocracia (reconhecimento ao mérito), simplificação (determinar a atribuição de remuneração variável de acordo com critérios fáceis de entender) e razoabilidade (manter o equilíbrio entre interesses da sociedade e dos acionistas).

Além disso, foi ainda aprovada na Assembleia Geral “a proposta de aquisição pela sociedade, ou por quaisquer sociedades dependentes, atuais ou futuras, de ações próprias, até ao limite correspondente a 5% do capital social da sociedade, incluindo direitos à sua aquisição ou atribuição sujeita a decisão do Conselho de Administração da sociedade”.

O comunicado refere ainda que foi aprovado o balanço e contas individuais e consolidadas, bem como a proposta de aplicação de resultados, na qual se propõe a transferência do resultado líquido positivo apurado no exercício para a conta de resultados transitados.