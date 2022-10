Covid-19. Na guerra da abertura das fronteiras, “Portugal peca por ser demasiado honesto”, dizem especialistas. Mas Lisboa é problema sério

Portugal apresenta atualmente o segundo pior rácio de novas infeções pelo novo coronavírus por cada 100 mil habitantes entre os 10 países europeus com mais contágios, sendo apenas superado pela Suécia. Através do cruzamento dos dados oficiais nacionais com os números do Centro Europeu de Controlo de Doenças, entre 14 e 20 de junho, o nosso país mostrou um rácio de 23,2 novos casos. Este desempenho coloca Portugal acima da fasquia de 20 novos casos por 100 mil habitantes, o critério adotado por alguns países para impor restrições ou proibições à entrada de cidadãos, recorda a agência Lusa.

