Os ginásios vão reabrir, mas tudo mudou: o que precisa saber e fazer a partir da próxima semana

Portugal, após o estado de emergência, decretou o estado de calamidade. Com ele veio também um desconfinamento progressivo. A partir da próxima semana viver-se-á a terceira fase desta medida, ainda com a batalha contra o novo coronavírus longe de estar vencida. Segunda-feira, dia 1 de junho, marcará, desta forma, entre outras medidas, o dia D para ginásios e health clubs. Mas desengane-se quem pense que tudo será igual como dantes: a realidade agora é outra.

Com base na pandemia e nos cuidados a ter perante a mesma, a Direção-Geral da Saúde publicou um conjunto de procedimentos e orientações que todos devem seguir como medida de prevenção e controlo: “As aulas e treinos devem ser marcados preferencialmente online. O uso de máscaras é obrigatório para funcionários, exceto durante as aulas que impliquem a realização de exercício físico. Já os utilizadores devem usar à entrada e saída das instalações, sendo dispensado o uso durante a realização de exercício físico. Nos espaços e equipamentos para prática de exercício físico e de massagens, além da desinfeção das mãos à entrada e à saída, os acessos devem ser controlados para evitar aglomerados, recomendando-se a marcação de vagas e de lugares para garantir o distanciamento", pode ler-se no documento publicado.

As mãos são uma preocupação central na propagação do vírus e devem ser sempre desinfetadas à entrada e saída dos diferentes espaços, tal como quando utilizar ou abandonar um novo equipamento. Os acessos aos diferentes espaços e salas passarão a ser controlados para se evitarem aglomerados.

Quanto às aulas de grupo deve ser reduzido o número de participantes de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos três metros entre praticantes, tendo em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das sessões de treino. No caso das piscinas, a limpeza e a desinfeção devem ser feitas de forma a garantir a substituição da água procedondo-se à desinfeção química da mesma de forma regular e deve ainda ser testada recorrentemente.

Entre sessões, os espaços devem ser ventilados durante pelo menos 20 minutos, bem como proceder à limpeza e higienização das salas e equipamentos utilizados.

Em treinos ao ar livre, devem ser privilegiados espaços com pouca movimentação e circulação de pessoas, de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos três metros entre os praticantes. Recomenda-se ainda a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar. Quanto aos balneários, continuarão encerrados até comunicação em contrário.

É neste seguimento que a cadeia de health clubs, Holmes Place, desenvolveu uma nova aplicação que dará acesso a marcação de aulas por parte dos utilizadores, assim como zonas que pretendam frequentar dentro do ginásio. Mas não só, como referiu ao Expresso uma representante do grupo: "com esta nova plataforma, estamos a otimizar procedimentos tendo em conta a comodidade do sócio e a sua segurança. Não queremos que as pessoas se desloquem aos clubes em vão, pois estarão sempre a controlar a ocupação exata dos mesmos em tempo real". Ao chegar ao ginásio, o utilizador terá um tapete de desinfeção e outro de secagem. Mas não só: "queremos ir além das diretivas da DGS e as áreas estarão todas sinalizadas, assim como as aulas não passarão a marca das cinco pessoas por sessão", acrescentou. Nos primeiros quinze dias, atividades para crianças, saunas, banhos turcos ou jacuzzis, estarão suspensas. Outros clubes estão a desenvolver planos de atuação semelhantes.

Esta nova era de pandemia trouxe consigo uma nova exigência digital a todas as empresas e à forma como estão no mercado. Esta nova app, desenvolvida pela cadeia de ginásios HP, pretende ir mais além: " Não será apenas uma aplicação para marcar aulas e presenças. Será, sobretudo, um portal para uma comunidade desportiva online, onde passarão a constar eventos internos e externos, artigos relacionados com treino, saúde, alimentação e bem estar", concluiu fonte da cadeia de ginásios.

O setor do fitness estima perdas a rondar os 75%.