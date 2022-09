Covid-19: é isto que vai mudar em Portugal a partir de segunda-feira (e há exceções para os 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa)

Medidas específicas para a área metropolitana de Lisboa

lista dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Vila Franca de Xira

1. Permanecem encerrados até 4 de junho: centros comerciais, lojas de cidadão e, por decisão camarária, lojas com mais de 400m2 e feiras. O Governo reavalia a 4 de junho se permite ou não a reabertura no dia seguinte na área metropolitana de Lisboa dos centros comerciais e lojas de cidadão;

2. Reforço da vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e no trabalho temporário;

3. Planos de realojamento de emergência;

4. Ajuntamentos limitados a 10 pessoas;

5. Veículos privados de transporte de passageiros: lotação máxima de 2/3 dos passageiros, uso obrigatório de máscara.

TELETRABALHO

A partir de 1 de junho: teletrabalho desfasado e com equipas em espelho; obrigatório para imunodeprimidos e doentes crónicos, pessoas com deficiência (>60%), pais com filhos em casa.

LOJAS DO CIDADÃO

A partir de 1 de junho: funcionam por marcação prévia, uso de máscara é obrigatório.

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

A partir de 1 de junho: lojas com área superior a 400m2 reabrem, tal como lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais; fim da lotação máxima de 50% nos restaurantes, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 metros - mas só podem usar todo o espaço se recorrerem a barreiras de acrílico.

EDUCAÇÃO

A partir de 1 de junho: reabertura do pré-escolar.

Cultura

A partir de 1 de junho: reabertura de Cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios de acordo com as normas definidas pela DGS.

Desporto

A partir de 1 de junho: reabertura dos ginásios de acordo com as normas definidas pela DGS.

Praias

A partir de 6 de junho: abertura da época balnear.

Atividades de tempos livres

A partir de 15 de junho: reabertura de ATL não integrados em estabelecimentos escolares; final do ano letivo - atividades de apoio à família e de ocupação de tempos livres.

Bares e discotecas

A partir de 1 de junho: bares e discotecas na Madeira podem abrir até às 02h. Em Portugal Continental não há novidades e por isso continuam encerrados.

Turismo

Turistas não precisam de fazer quarentena quando entrarem em Portugal.

REGRAS GERAIS

A partir de 30/31 de maio: cerimónias religiosas - celebrações comunitárias de acordo com regras definidas entre a DGS e as confissões religiosas

A partir de 1 de junho: ajuntamentos limitados a 20 pessoas (mais 10 que na área metropolitana de Lisboa)