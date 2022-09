Farmácias. Depois da corrida aos remédios chega uma quebra acentuada nas vendas

No mês em que as autoridades portuguesas anunciaram os primeiros casos de covid-19 no país houve uma corrida aos medicamentos. As vendas nas farmácias registaram, por isso, um pico, ao qual, previsivelmente se seguiria uma curva descendente dado o aprovisionamento de remédios. Mas a quebra no negócio não se circunscreve aos fármacos: estende-se também aos chamados produtos de saúde e bem-estar, como protetores solares, repelentes ou hidratantes corporais, o que coloca mais uma pressão sobre um sector em que 24% dos estabelecimentos enfrenta insolvências e penhoras, segundo dados da Associação Nacional das Farmácias (ANF).

