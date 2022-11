Isto é tudo o que pode voltar a fazer a partir desta segunda-feira (mas lembre-se: mantém-se o dever cívico de recolhimento)

Cabeleireiro e barbearias

As idas ao cabeleireiro, barbearia e similares devem ser feitas dia e hora marcados e tanto os profissionais como os clientes têm obrigatoriamente de usar máscaras. De preferência devem ser utilizados materiais descartáveis por parte dos cabeleireiros e barbeiros.

Pequeno comércio

Vai encontrar abertas lojas até 200m2 com porta para a rua. Mas atenção que há uma lotação máxima de 5 pessoas por 100m2 em espaços fechados. Incluem-se aqui não só lojas de roupa como livrarias, mercearias, drogarias, stands automóveis, oficinas, etc. Mas em todas tem de usar máscara e desinfetar as mãos à entrada.

Supermercados

Não se surpreenda se for impedido de entrar num supermercado se não tiver viseira ou máscara - as grandes superfícies estão a avisar os clientes que estes utensílios passam a ser necessários para fazer compras.

Transportes públicos

Se não puder ficar em casa em teletrabalho e tiver de se deslocar para o local de emprego em transportes públicos, vai ter de usar máscara obrigatoriamente sob pena de ser multado (as coimas vão de €120 a €350) por uma força de segurança. Se tiver oportunidade deve privilegiar também o horário entre as 10h e as 17h para evitar horas de ponta. Os condutores dos autocarros estarão protegidos por uma cabine e haverá gel desinfetante a bordo. Pode comprar máscaras, álcool gel e luvas descartáveis em algumas máquinas de vending nas estações do metro de Lisboa e do Porto. A lotação dos transportes públicos passa a estar limitada a 2/3 da sua capacidade. Se utilizar o carro, fique a saber que já não necessita do comprovativo da entidade patronal.

Balcões de atendimento ao público

Antes de se dirigir a uma repartição de finanças ou a uma conservatória, por exemplo, tem de fazer marcação prévia e quando se deslocar ao local terá de usar máscara. Se precisar de fazer algum pagamento, as autoridades de saúde recomendam que não pague em dinheiro mas com cartão e que use luvas ou lenço de papel para tocar nas teclas do terminal multibanco.

Desporto

A prática de desportos individuais ao ar livre - sem utilização de balneários nem piscinas - é permitida. Ou seja, ir à praia só se for para entrar no mar para praticar desportos náuticos, como surf. Deve evitar lugares com muita gente, já que tem de manter uma distância mínima de segurança e não são permitidos ajuntamentos com mais de 10 pessoas.

Cultura

Ainda não vai poder ir ao cinema ou ao teatro (fica para outra fase do plano de desconfinamento), até porque estão proibidos eventos com mais de 10 pessoas, mas já pode ir a uma livraria, biblioteca ou um arquivo. Não se esqueça de levar consigo a máscara, que é obrigatória tanto para clientes como funcionários.

Funerais

Será permitida a presença de familiares em funerais.

Antes de entrar em casa

Deve deixar os sapatos à porta, deixar as chaves e a carteira dentro de uma caixa e ir lavar de imediato as mãos. A roupa com que andou na rua deve ir para lavar. Se tem cão ou cães e foi passear com ele(s) antes de entrar em casa deve lavar as patas ao seu animal de estimação.

REGRAS GERAIS

confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa; dever cívico de recolhimento domiciliário; proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas.