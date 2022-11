Covid-19. "Reanimar a economia é reanimar a vida". Governo lança apoios até 80% a fundo perdido para microempresas

O primeiro-ministro, António Costa, disse este sábado que "o comércio e os serviços nunca pararam ao longo destes dois meses". "Além das normais gerais, há especificidades próprias de cada atividade", acrescentou, referindo-se às medidas de desconfinamento.

"Temos apoios até 80% a fundo perdido para as microempresas para a aquisição de material de proteção", disse ainda. "Esperamos que no dia 1 de junho possamos abrir todas as atividades", referiu, sublinhando que "reanimar a economia é reanimar a vida". "Vamos retomar, passo a passo, um maior nível da atividade na sociedade portuguesa", anunciou Costa.

As declarações foram feitas na cerimónia de assinatura de um protocolo de cooperação para o sector do comércio e serviços entre a Confederação do Comércio e Serviços (CCP) e a Direção-Geral da Saúde (DGS), que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Experimentar um carro é diferente de experimentar uma gravata

"Além das normas gerais que o Governo tem vindo a trabalhar em sede de concertação social, tendo em vista a higiene e a proteção no trabalho – normas transversais a todos os setores –, há depois naturalmente especificidades próprias de cada ramo. Quem vai experimentar um carro tem condições diferentes de quem vai experimentar uma gravata", exemplificou Costa.

O ministro do Planeamento, Nelson de Souza, referiu que "há apoios previstos para os equipamentos mas também para os serviços", sendo que o limite máximo de apoio por empresa é de 5 mil euros".

"Portugal pode orgulhar-se de níveis de higiene e segurança"

Já o ministro da Economia, Siza Vieira, destacou que "Portugal pode orgulhar-se de níveis de higiene e segurança no comércio, nos serviços e restauração que estão aos níveis melhores do mundo".

O presidente do CCP, João Vieira Lopes, defendeu que a "reabertura da atividade económica a partir desta segunda-feira é uma necessidade e um risco", mas um "risco necessário".

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou, por sua vez, que "o risco não desapareceu", frisando, contudo, que o regresso à atividade decorrerá de uma forma "progressiva, faseada, cautelosa mas também segura".