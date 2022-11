Miniguia essencial sobre máscaras anticovid: o que precisa de saber para não se perder

Em certas coisas, quando está em causa a saúde, não há nada melhor do que usar dados de fontes oficiais. O Infarmed disponibilizou na semana passada informação detalhada sobre máscaras de proteção. Essa informação foi produzida em parceria com a Direção-Geral da Saúde (DGS) e com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), destinada a dar indicações técnicas para fabricantes em Portugal que queiram produzi-las. O instituto responsável por regular e certificar todos os medicamentos e produtos de saúde em Portugal assume numa nota publicada a 14 de abril, que, devido à rápida evolução da pandemia de covid-19, passou a ser “relevante promover uma utilização mais alargada de máscaras pela comunidade, bem como definir quais os critérios e requisitos que estas devem cumprir em termos de concepção, desempenho e usabilidade”.

