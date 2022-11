Covid-19. Plano de Recuperação de Bruxelas pode gerar 2 biliões de euros

Os montantes e a fórmula de funcionamento do futuro fundo de recuperação económica estão ainda muito longe de estar fechados, mas os primeiros números começaram já a circular em Bruxelas. De acordo com um documento de trabalho a que os Expresso teve acesso e confirmado por mais do que uma fonte, as "novas propostas" da Comissão Europeia para o novo Fundo de Recuperação e para o próximo Orçamento Comunitário "poderiam gerar pelo menos (2) biliões de euros de investimento e despesa".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler