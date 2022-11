UE e a pandemia. Ursula Von der Leyen defende orçamento sem cortes na coesão

A presidente da Comissão Europeu adianta que a proposta que está a preparar para o próximo quadro financeiro plurianual (2021-27) não incluirá cortes nos fundos de coesão. “Decerto não haverá cortes na coesão. Isto é absolutamente claro. Porque também é lógico, vamos ter um orçamento europeu muito maior”, diz Ursula von der Leyen em entrevista ao Expresso e à SIC. A alemã sublinha a importância desta política estrutural “para Portugal”, mas também “para todos os outros Estados-membros”, porque assegura um mercado único funcional, do qual “todos os Estados-membros beneficiam”.

Defende que é “bom investir nas empresas saudáveis” que existem em Portugal, as quais contribuem para o mercado interno e para a cadeia de valor. “Não é apenas do interesse de Portugal, mas de todos os outros Estados”, é o argumento de Von der Leyen, num processo que terá de ter o acordo unânime dos países e que tem gerado um enorme braço de ferro entre os 27.

