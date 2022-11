Santa Casa subscreve 20 mil assinaturas de oito meios de comunicação social nacionais

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa subscreveu cerca de 20 mil assinaturas de meios impressos e online para serem atribuídas a novos leitores.

Esta iniciativa inclui sete meios de informação generalista – “Expresso”, Público”, “Diário de Notícias”, “Jornal de Notícias”, “Correio da Manhã”, “Visão” e “Observador” – e um desportivo: “A Bola”. A estes, em parceria com a Santa Casa, cabe a operacionalização da atribuição das assinaturas a diferentes públicos e instituições.

“Por um lado, promovem-se mais hábitos de leitura mediática, sensibilizando-se os cidadãos para a importância da subscrição de jornais como fonte de informação credível, e, ao mesmo tempo, a Santa Casa vai ao encontro das necessidades mais urgentes dos meios de comunicação social nesta altura tão difícil”, lê-se no comunicado da instituição, que acrescenta que esta iniciativa reforça a sua estratégia dos últimos dois anos no sentido de criar sinergias e parcerias com diferentes grupos de comunicação social.

Considerando que “o direito a informar e ser informado é uma necessidade que não pode ser descurada, sobretudo numa altura como esta”, a Santa Casa diz que, com esta iniciativa, espera também “poder inspirar outras entidades e empresas para a importância da informação jornalística e de esta poder chegar a cada vez mais pessoas”.

Ao nível da imprensa regional, a aposta será diferente: os Jogos Santa Casa assumem o compromisso de reforçar o investimento publicitário nesses meios durante este ano.

“Hoje, mais do que nunca, o jornalismo deve ser reforçado na sua missão de informar para que os cidadãos tenham sempre esse farol de referência, porque só assim se poderá enfrentar, de forma consciente e eficaz, os enormes desafios sociais que Portugal irá enfrentar nos próximos meses”, considera a instituição.