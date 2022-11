Covid-19. Número de mortos do Brasil sobe para 1223 e país regista 22169 infetados

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de letalidade da doença no Brasil está fixada em 5,5%, sendo que o total de mortes mais do que duplicou desde o domingo passado, quando o país contabilizava 486 vítimas mortais.

A nível estadual, São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, 588 mortos e 8.755 pessoas infetadas, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 170 vítimas mortais e 2.855 casos confirmados. A terceira unidade federativa com mais casos é o Ceará, que teve, até ao momento, 74 óbitos e 1.676 casos de infeção.