Suíça. Febre de sábado à noite contribuiu para disseminar o coronavírus

Eram conhecidas por terem neve imaculada, muita diversão e bons ares. Agora, as grandes estâncias de esqui dos Alpes estão fechadas, silenciosas, desertas. O que parecia vir a ser um grande final de temporada foi abruptamente interrompido pelo coronavírus e pelas medidas de confinamento que foram impostas na Áustria e na Suíça no passado dia 13 de março.

Essas medidas chegaram uma semana atrasadas, pelo menos: por essa altura, o vírus já se disseminara amplamente. E as festas após o esqui, que reuniram multidões de pessoas nos Alpes, desempenharam um papel significativo nesse contágio.

