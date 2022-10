Doces em Páscoa amarga. Mercadona doa 20 mil quilos de chocolate aos profissionais de saúde e aos mais carenciados

Nesta Páscoa mais amarga, a Mercadona doou 20 mil quilos de chocolates ao Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, com o objetivo de proporcionar um momento mais “doce” aos mais carenciados e aos profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia de covid-19.

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto fará a distribuição através da sua rede, que fará chegar os chocolates doados a várias instituições, entre as quais o Hospital de São João, no Porto.

“Consciente de que a Páscoa é um dos momentos mais importantes para os portugueses, e que este ano será vivida em circunstâncias muito diferentes, em especial pelas famílias carenciadas e pelos profissionais de saúde, decidimos doar 20.000 quilos de chocolate que podem proporcionar momentos felizes”, explica Elena Aldana, diretora-geral internacional de Relações Externas da Mercadona.

A mesma responsável acrescenta que o intuito desta ação é “prestar uma homenagem aos profissionais de saúde para que, apesar desta fase, possam assinalar a Páscoa”.

Também esta semana a cadeia espanhola de supermercados, com 10 lojas abertas em território nacional, disponibilizou 65 toneladas de bens alimentares — tais como leite, massa, arroz ou atum —, entregues a cantinas sociais de proximidade e instiuições como a Cáritas, Cruz Vermelha, além dos bancos alimentares de Braga, Aveiro e Porto.

O presidente da direção do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto, António Cândido da Silva, salienta que “a postura social nestes tempos de pandemia, por parte da Mercadona, a sua generosidade, é um exemplo para o sector da distribuição alimentar”.