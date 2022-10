Covid-19. Operações policiais bloqueiam trânsito “um pouco por todo o país” [com fotogaleria]

Dezenas de carros encontram-se parados em filas em vários pontos de Lisboa, nomeadamente no acesso à ponte 25 de Abril e na Segunda Circular, no sentido da saída de Lisboa.

Ao Expresso, fonte policial confirmou que estão a decorrer, desde cerca das 18h, operações policiais para perceber o motivo das deslocações, horas antes da entrada em vigor da proibição de deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril.

Segundo a mesma fonte, essas operações estão a “decorrer um pouco por todo o país, incluindo na área metropolitana do Porto”, para “evitar que haja quem tente antecipar saídas de longa distância, em período de Páscoa.

A partir da 00h, as operações vão ser “reforçadas”, realizando-se “em diferentes zonas e em diferentes horários, sem um padrão, operações de maior porte e outras com equipas móveis, mais pequenas, numa estratégia diversa”. E é esperada uma continuação destas operações para lá do período da Páscoa, “ao longo de todo o estado de emergência”.

Questionada sobre as filas de trânsito que se formam devido a estas operações, a mesma fonte explicou que “não é feita uma fiscalização rodoviária exaustiva”, como se faria noutras circunstâncias, “mas sim um controlo o mais célere possível, para perceber onde as pessoas pretendem ir e porquê”. E quem não apresenta razões válidas e previstos na legislação, “tem de regressar ao domicílio”.