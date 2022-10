“A Bola” colocou em “lay off” toda a redação do Porto. Jornalistas queixam-se de falta de diálogo

Todos os trabalhadores da delegação do Porto do jornal "A Bola" (23, incluindo 15 jornalistas, quatro fotojornalistas, dois administrativos e dois informáticos) estão no regime de "lay-off". A informação foi confirmada pelo chefe de redação Ricardo Quaresma, enquanto os números em causa foram adiantados ao Expresso por Luís Filipe Simões, jornalista de “A Bola” que prestou declarações enquanto membro da direção do Sindicato dos Jornalistas.

