Vem aí o 3.º estado de emergência: “É preciso em abril preparar um maio, maduro maio”

Marcelo Rebelo de Sousa prepara-se para renovar pela segunda vez o estado de emergência e já começou, articulado com o presidente da Assembleia da República, a preparar o terreno para a insólita situação de terem o país, daqui a 15 dias, a comemorar o 25 de Abril com as restrições impostas por uma situação excecional de limitaçao de direitos que não se vivia desde 1975.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler