Enfermeiro que chegou à Covilhã vindo do Reino Unido foi trabalhar sem ser sujeito a testes: depois foi mesmo testado e deu positivo

Um dos sete enfermeiros contratados no início do mês pelo Centro Hospitalar da Cova da Beira, uma unidade do serviço nacional de saúde na Covilhã com ensino universitário médico, foi trabalhar para o serviço de cardiologia mas não foi despistado à covid-19, apesar de ter vindo do Reino Unido. Continuou ao serviço e só após insistência dos colegas é que foi confirmado como positivo e afastado do serviço.

“Dos enfermeiros contratados todos fizeram o teste, menos o que que vinha de um país estrangeiro e que até deveria ter observado a quarentena precisamente por vir de um local de risco e serem essas as regras da autoridade de saúde”, conta fonte hospitalar.

Sofia Craveiro, porta-voz hospitalar, esclarece que “o profissional de saúde que testou positivo para covid-19 no CHUCB encontra-se a trabalhar nesta instituição em regime de exclusividade há mais de três semanas - nunca apresentou qualquer tipo de sintomas”.

Apesar de estarem reunidas as condições de risco, “este enfermeiro não foi sujeito a testes e integrou as escalas de serviço, tendo começado logo a trabalhar no serviço de Cardiologia”, conta fonte médica. Mesmo com a situação de “eventual doente assintomático ser do conhecimento da enfermeira responsável pelas especialidades médicas, ninguém fez nada e o profissional continuou ao serviço”, adianta a mesma fonte, que confirma que “não houve alterações no serviço”.

O hospital garante que este profissional “foi rastreado à covid-19 no âmbito da consulta de medicina do trabalho que rotineiramente todos os profissionais fazem, com particular incidência nos novos colaboradores”. Mas não explica em que data. O Expresso apurou que só no domingo é que um dos clínicos do hospital terá “contactado a comissão de controlo de infeções e o infeciologista do hospital, sem que nada fosse foi feito”. A administração do hospital assegura que “a comissão monitoriza todas as situações” mas que só após o “alerta de um especialista médico para a delegada de saúde é que se realizou o teste e foi imposta vigilância a todo o pessoal da Cardiologia”, conclui a fonte médica.

O teste deu resultado positivo e esta terça-feira o enfermeiro foi colocado sob vigilância médica e “todos os profissionais que trabalharam na Cardiologia foram sujeitos a testes”, garante a assessora da administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira.

O hospital garante também que “todos os contactos deste profissional estão a ser rastreados fazendo o teste para a covid-19” e que “a situação está a ser acompanhada pela direção clínica e pela Direção-Geral da Saúde, cumprindo o Plano de Contingência”.

Este é o décimo sétimo caso de covid-19 registado no distrito de Castelo Branco.