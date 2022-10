Covid-19. Mais 34 mortos nas últimas 24 horas, mas número de recuperados também aumentou: o que diz o boletim da DGS desta terça-feira

Mais vítimas mortais a lamentar face ao relatório anterior, mas também mais recuperados. O boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde confirma mais 34 mortos em Portugal devido à covid-19, um número que supera os 16 óbitos do boletim anterior. No total, já morreram 345 pessoas no nosso país infetadas com o novo coronavírus.

Mas há boas notícias a registar e a melhor delas é que o número de recuperados continua a aumentar. Nas últimas 24 horas há mais 44 curados, o que significa que nos últimos dois dias o número de recuperados praticamente triplicou, de 75 para 184.

Houve ainda um ligeiro aumento na taxa de novas infeções, na ordem dos 6% - registaram-se mais 712 casos, para um total de 12.442. Na segunda-feira, a subida havia sido de 4%. É uma subida, certo, mas ainda assim abaixo dos dois dígitos, o que tem sido uma constante desde quinta-feira.

O número de internados subiu 7,4% - há mais 81 pessoas a necessitar de cuidados hospitalares, quando na segunda-feira o número de internamentos havia sido apenas de 15. No total, há 1180 doentes internados. No entanto, o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se estável: apenas mais um, 271 face aos 270 do dia anterior.

Há ainda 4442 pessoas a aguardar resultados laboratoriais, menos 58 face a segunda-feira.

A região norte continua a ser particularmente fustigada pela covid-19, com 186 óbitos, mais 18 do que no dia anterior. Seguem-se a região centro (88), Lisboa e Vale do Tejo (64) e o Algarve (7). Continua a não haver vítimas a lamentar no Alentejo, Açores e Madeira, onde o registo de novos casos também é residual face ao último boletim: no Alentejo há apenas mais um novo caso e as regiões autónomas mantêm os mesmos números do relatório de segunda-feira.

Olhando para os números do norte e centro conclui-se que é nestas duas regiões que se concentram a esmagadora maioria dos novos casos (83%) e das mortes (88%).

Tosse (59%) e febre (46%) continuam a ser os sintomas mais frequentes entre os infetados com a covid-19.