Covid-19. Ílhavo com quatro mortes no Lar de São José: “Sem testes, lares são uma bomba-relógio”, avisa autarca

Até dia 31 de março eram 53 os utentes do Lar de São José, quando uma mulher de 85 anos, infetada mas sem sintomas do novo coronavírus, acabou por morrer no Hospital de Aveiro, tornando-se na primeira vítima da pandemia registada naquela instituição. Este domingo, um outro idoso da referida casa de acolhimento acabou por perder a vida, e já esta segunda-feira subiu para quatro o número de óbitos provocados pela covid-19, na residência sénior localizada em Ílhavo.

“As vítimas mortais são um homem e uma mulher”, explicou à Lusa Paulo Edgar, responsável pela gestão do Lar de São José, unidade onde 36 utentes — todos infetados com covid-19 — permanecem isolados e trancados com o vírus dentro de portas. As instalações foram alvo de uma desinfeção, esta segunda-feira, efetuada por parte da GNR.

"Os 13 idosos cujos testes deram negativo acabaram por ser transferidos, durante a tarde de sábado, para a antiga Residencial Galera, de Ílhavo, desocupada", diz Fernando Caçoilo, presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, que louva o esforço e empenho dos técnicos, profissionais de saúde e funcionários que há mais de uma semana “deixaram as suas vidas em suspenso para acompanharem os utentes”.

O edil lembra que entre o grupo de 36 idosos que permanecem em isolamento no Lar de São José estão o diretor-executivo da instituição, uma enfermeira, bem como os funcionários que acusaram positivo, enquanto os técnicos que testaram negativo se encontram por precaução longe das famílias na residencial da autarquia.

O autarca de Ílhavo, concelho que também regista, na Costa Nova, a morte de uma idosa vítima de covid-19, já escreveu à ministra da Saúde e alertou a DGS e a Segurança Social para o drama que se vive nos lares de terceira idade, recordando que são 63 as vítimas mortais institucionalizados, 15 das quais em Aveiro.

“Sem mais testes e diagnósticos rápidos para isolar os idosos infetados, os lares são uma bomba-relógio, não só por acolherem o grupo de maior risco, mas também porque não é fácil transferir toda a comunidade residente quando é detetada a infeção”, adverte Fernando Caçoilo.

Logo que faleceu a primeira idosa, a prioridade do autarca foi testar todos os utentes e trabalhadores para isolar e tratar os infetados, além de realojar e proteger os restantes, situação que o autarca revela ter sido de enorme complexidade. “Nem os centros de saúde ou as Unidades de Saúde Familiar tinham zaragatoas disponíveis para fazer os testes”, conta, referindo que acabou por ser a médica do Lar de São José, que trabalha no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, em Aveiro, que acabou por desbloquear a falta de material para testar os utentes. “Ou seja, acabaram por ficar enclausurados junto com os doentes assintomáticos mas já infetados e com os restantes”, afirma Fernando Caçoilo, que teme que “o cenário de pesadelo” se repita nos outros três lares de Ílhavo.

Além do São José, o município conta ainda com outros três lares, um ligado à paróquia da Gafanha da Nazaré, outro de uma IPSS e ainda um propriedade de uma associação privada. “Ao todo, são 270 utentes, ainda não testados por falta de disponibilidade de material, um risco para os próprios como para os funcionários e uma enorme aflição para as famílias que não os podem visitar, nesta altura”, adianta o autarca.

Na missiva, ainda sem retorno, endereçada à ministra da Saúde, Fernando Caçoilo apelou a uma maior rapidez de resposta à escassez de recursos, desde logo de testes, de técnicos, de materiais de proteção aos profissionais de saúde, funcionários e utentes, que até agora têm contado sobretudo com o auxílio do município.