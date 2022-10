Covid-19. Boris Johnson transferido para os cuidados intensivos

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi transferido para os cuidados intensivos depois de as suas condições de saúde terem piorado. A informação foi avançada esta segunda-feira por Downing Street.

“O primeiro-ministro está ao cuidado dos médicos do St Thomas’ Hospital, em Londres, desde a noite de domingo, depois de ter dado entrada com sintomas persistentes de coronavírus. Ao longo desta tarde, a condição do primeiro-ministro piorou e, por advertência da sua equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do hospital”, revelou o Governo britânico em comunicado.

A pedido de Johnson, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, assumirá a condução dos trabalhos do Executivo “quando necessário”. O primeiro-ministro está a receber “cuidados excelentes” e “agradece ao pessoal médico do serviço nacional de saúde pelo seu trabalho árduo e dedicação”, remata a nota.