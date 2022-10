Quem é Ming Hsu, a milionária chinesa que doou 4,6 milhões de euros em equipamento médico a Portugal?

Nasceu em Taiwan, tem grande parte das suas empresas sediadas em Hong Kong mas também investiu em imobiliário em Portugal. É casada com um norte-americano e tentou comprar campos de golfe que pertenciam ao Grupo Espírito Santo. A recente doação de 4,6 milhões de euros em equipamento médico, incluindo 80 ventiladores, pela promotora imobiliária de luxo Reformosa, foi notícia no sábado. A promotora é da empresária e filantropa chinesa Ming Chu Hsu, mas afinal quem é ela?

O site “Macau Business” procurou, em tempos, responder a essa questão, e um dos aspectos para o qual chamou logo a atenção foi o facto de Ming Hsu ter doado uma quantia descrita como bastante generosa para a Nova School of Business & Economics (Nova SBE). Foram dois milhões de euros, lê-se no próprio site da universidade: “Temos orgulho em anunciar que a empresária e filantropa Ming Chu Hsu doou dois milhões de euros para apoiar este ambicioso projeto”. Segundo a faculdade, Ming Chu Hsu “é uma empresária no setor imobiliário e dos bens de luxo que financiou muitas empresas” e que tem “uma clara paixão filantrópica”.

A publicação da faculdade inclui, aliás, um testemunho da própria empresária, em que esta assume “que está continuamente à procura de projetos com impacto” e que o da construção do novo campus da Nova SBE em Carcavelos (que inaugurou em 2018) inclui-se nessa categoria. Esse novo campus, acrescenta ainda a empresária, “é um passo em direção ao futuro que irá permitir uma nova abordagem num estabelecimento de ensino superior que está cada vez mais comprometido com a sociedade e o mundo corporativo”.

A informação disponível sobre Ming Chu Hsu é escassa, tudo o que existe são pistas, mas pistas que não devem ser descartadas. De acordo com o “Macau Business”, o nome da empresária chinesa consta da base de dados de empresas ‘offshore’ do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação no que diz respeito à fuga de informações que ficou conhecida como “Paradise Papers” (e que pode ser consultada no link em baixo) e que o Expresso, em seu devido tempo, revelou.

Segundo o “Macau Business”, a empresária chinesa criou a empresa, a Meformosa, através de outra ‘offshore’, a Leslela Internacional, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas.

E se o nome Reformosa - a promotora imobiliário que fez agora a doação para a compra de equipamento médico, no contexto da pandemia de covid-19 - pode soar pouco familiar, a verdade é que já investiu milhões no setor imobiliário em Portugal. Exemplo disso é o empreendimento de luxo Bloom Marinha, em Cascais, em que a empresa investiu 100 milhões de euros, segundo o Expresso. Há também registo de muitos outros investimentos em projetos no mesmo setor na capital portuguesa, Lisboa, através de diferentes empresas. O Expresso sabe que Ming Hsu tentou também adquirir alguns dos campos de golfe que pertenciam ao Grupo Espírito Santo, mas a aquisição foi impedida por ordem judicial.

No site da Reformosa, a empresa promete redefinir o conceito de luxo imobiliário, adiantando que possui investimentos em locais como o centro de Lisboa, Cascais e Setúbal. Com sede na Rua Miguel Lupi, faz publicidade a edifícios nos Restauradores, Avenida da Liberdade e Avenida D. Carlos. O antigo Hotel Cidadela, também em Cascais, está atualmente em obras para se tornar num condomínio de luxo intitulado Legacy.

De Taiwan para as empresas e o mundo

Informações biográficas de Ming Hsu também escasseiam, mas a Columbia Business School dedica-lhe algumas linhas no seu site. Nascida em Taiwan, a empresária chinesa saiu do país quando tinha 17 anos e passou os 20 anos seguintes em Nova Iorque, onde fez formação superior na área da matemática e das finanças, na Universidade de Nova Iorque. Em 1992, recebeu o seu MBA.

Trabalhou em Wall Street e depois integrou a Texcomm, empresa de media e de produção de eventos fundada pelo conhecido jornalista norte-americano e especialista em relações públicas Tex McCrary. Depois dos seus estudos na Columbia Business School, criou a sua própria empresa, a TRM, ligada ao setor imobiliário. Ocupou uma série de cargos executivos noutras empresas em Inglaterra, Hong Kong e África do Sul, ligadas às indústrias mineira e aeroespacial, publicidade e marketing, e imobiliário. Mas a sua “paixão e motivação” não vêm tanto disso, de criar e espalhar empresas, mas da “filantropia”.

Pelo menos até à data em que Columbia Business School tornou públicas estas informações sobre a Ming Hsu, a empresária chinesa vivia na China com o marido e os dois filhos. Informações não confirmadas dão conta de também ter casa em Portugal. Em dezembro passado, Ming Hsu visitou o Instituto do Plasmas e Fusão Nuclear, tendo conhecido os projectos Pegasus e Voxel na companhia do presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira.

Os milhões em material e equipamento de proteção individual

No sábado, foi noticiado que a sua promotora imobiliária Reformosa ofereceu equipamento médico a Portugal no valor de 4,6 milhões de euros. O primeiro-ministro António Costa, em entrevista a um canal de televisão português, há duas semanas, já havia mencionado uma doação de ventiladores por parte de uma cidadã chinesa, sem contudo referir o nome.

Em comunicado enviado à imprensa, a promotora explica que entre o material oferecido pela empresa encontram-se “cerca de 80 ventiladores topo de gama“, que chegaram a Lisboa neste domingo “para suprimir necessidades de hospitais portugueses”. Além dos ventiladores, foram doadas “ um milhão de máscaras, 22 mil fatos de proteção, 100 mil pares de luvas, 100 mil óculos de proteção e 10 mil toucas”.

A ajuda em equipamento médico que agora começa a chegar a Portugal destina-se, conforme explicou a empresa em comunicado, a “profissionais de saúde de várias instituições hospitalares onde está identificada a carência deste material, tendo sido organizada em cooperação com o governo português, a embaixada de Portugal na China e a Câmara Municipal de Lisboa”. “Todo o equipamento foi entregue ao embaixador português em Pequim José Augusto Duarte, chegando a primeira parte a Lisboa já este domingo de manhã e o restante durante a próxima semana.”



Ainda segundo o comunicado, ainda há duas semanas a empresária ofereceu um conjunto de materiais de proteção médica ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Além disso, “organizou um consórcio de empresas luso-chinesas que já reuniram mais de 200 mil euros para entregar a entidades oficiais portuguesas”.