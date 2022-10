Mais de 700 residentes de 15 lares do Porto já foram testados. Ainda sem casos positivos

No Porto já foram testadas até agora mais de 700 pessoas de 15 lares. Os resultados dos dois primeiros dias de testes, realizados a 29 e 30 de Março, não resultaram em qualquer caso positivo, adianta a autarquia em comunicado. Os resultados dos exames feitos a desde quarta-feira, dia 31, ainda não são conhecidos.

“A escassez de zaragatoas no país atrasou o programa no início da semana, mas o problema encontra-se já resolvido”, continua o comunicado, adiantando que o programa “será acelerado”.

No mesmo comunicado, também disponível no site da Câmara do Porto, a autarquia garante que, até ao final da semana, todos os residentes e profissionais dos lares da cidade foram testados.

O gabinete de Rui Moreira assegura ainda que foi também “acautelada a existência de centros de acolhimento prontos a receber idosos que testem negativo mas cujos lares não apresentem condições de contenção ou os seus funcionários estejam em quarentena e não possa fazer o acompanhamento dos utentes”.

“Esses centros são a Pousada da Juventude e o Seminário de Vilar, onde existem no total mais de 200 camas, tendo a Câmara do Porto preparado serviços de retaguarda, alimentação e acompanhamento permanente, em regime de contingência, a todos os que necessitarem”, acrescenta a nota.