Covid-19: PAN desafia PS e PSD a impedir bancos de cobrar juros e distribuir dividendos

O PAN desafiou hoje PS e PSD a aprovarem um pacote de propostas para impedir que os bancos cobrem juros e comissões sobre transações 'online' durante o estado de emergência e distribuam dividendos até 2021.

Num comunicado enviado à comunicação social, o porta-voz e deputado do PAN André Silva afirma que esta é "uma segunda oportunidade de PS e PSD mostrarem que querem mesmo evitar que a banca lucre à conta da covid-19", depois de terem chumbado propostas neste sentido na quinta-feira passada.

André Silva adianta que o PAN "vai levar a votação na próxima quarta-feira um pacote de propostas", desde logo, para impedir "os bancos de cobrarem juros às pessoas e empresas que peçam uma moratória dos seus empréstimos e às empresas que se financiem por via das linhas crédito garantidas pelo Estado".

O PAN propõe também suspender "a cobrança de todas as comissões sobre as transações efetuadas 'online' e através de plataformas de intermediação, como a MB Way, durante o estado de emergência" e proibir os bancos "de distribuírem dividendos e pagarem bónus aos gestores durante este ano e o próximo".

André Silva refere no comunicado que o primeiro-ministro, António Costa, "tem vindo a dizer que, face aos impactos económicos da crise causada pela covid-19, era tempo de a banca retribuir a ajuda que os contribuintes lhe deram ao longo dos últimos anos" e que o presidente do PSD, Rui Rio, entretanto "veio juntar-se ao coro de críticas à banca, dizendo que seria imoral que a banca tivesse lucros em 2020 e 2021".

"Estas são as propostas do PAN, propostas objetivas que dão a resposta imediata às necessidades das pessoas e do país. Resta saber se PS e PSD querem realmente impedir os lucros imorais da banca, ou se que querem garantir que estes lucros continuam de vento em popa no ano de 2020 à custa da covid-19. Na quarta-feira saberemos de que lado está cada um dos partidos", acrescenta o porta-voz deste partido.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 60 mil morreram.

Em Portugal, registaram-se 266 mortes e 10.524 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.