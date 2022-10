Covid-19. “Não sofra em silêncio”: as várias linhas de apoio psicológico em altura de pandemia (lista em permanente atualização)

O título deste guia vem de uma iniciativa criada pela Câmara da Lousã, distrito de Coimbra, que disponibilizou uma linha de apoio psicológico no âmbito da covid-19. Felizmente, não é caso único: são vários os hospitais, associações, autarquias e universidades que disponibilizaram linhas telefónicas ou criaram plataformas de apoio psicológico e psiquiátrico.

Se for um doente infetado com covid-19, familiar, parte do grupo de risco, profissional de saúde, criança ou adolescente, ou esteja simplesmente com dificuldades em cumprir o isolamento social necessário nesta fase, na lista abaixo pode encontrar um número de telefone com um psicólogo do outro lado com quem poderá conversar. Porque nesta altura a saúde mental também é uma prioridade.

POPULAÇÃO EM GERAL

Governo e Ordem dos Psicólogos

A linha está disponível desde o dia 1 de abril e dirige-se à população em geral. Conta com 63 psicólogos e pretende dar resposta a situações de “ansiedade, angústia e medo”, bem como “reforçar o sentimento de segurança da população e dos cuidadores”. O serviço resulta de uma parceria entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Contacto: 808 24 24 24.

SOS Voz Amiga

A linha de apoio SOS Voz Amiga não foi criada agora, antes pelo contrário. Trata-se de mais antiga linha telefónica de prevenção do suicídio em Portugal. É disponibilizada ajuda a “todos aqueles que se encontram em situações de sofrimento causadas pela solidão, ansiedade, depressão ou risco de suicídio”. As chamadas são anónimas.

Contacto: 213 544 545 | 912 802 669 | 963 524 660

Horário: todos os dias das 16h00 às 24h00

Sociedade Portuguesa de Psicanálise

A funcionar desde o dia 25 de março, a linha de apoio psicológico da Sociedade Portuguesa de Psicanálise (gratuita, confidencial e com cobertura nacional) dirige-se à população mas também aos profissionais de saúde. A ideia, conforme explicou a presidente à Lusa, Luísa Branco Vicente, é “ouvir, conter, devolver, para tranquilizar as pessoas”, que estão “muito aflitas e ansiosas com a situação que estamos a viver”. Disponíveis para ouvi-las estão cerca de 60 psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e pedopsiquiatras.

Contacto: 300 051 920

Horário: dias úteis das 8h00 às 24h00

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Neste caso não se trata de uma linha de apoio psicológico, mas de uma plataforma (acalma.online) a que qualquer pessoa pode aceder, de forma gratuita, e marcar uma consulta de psicologia por videochamada. O objetivo do projeto lançado esta sexta-feira pela Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é “combater as dificuldades decorrentes do isolamento social e incerteza face ao futuro”, lê-se em comunicado.

Site: https://acalma.online/

Linha Conversa Amiga

É uma iniciativa do INATEL para “prevenir situações de risco, devolver a confiança a quem se encontra em dificuldade, e restabelecer o equilíbrio emocional e a capacidade de gerir os próprios problemas.” O serviço de apoio psicológico é aberto a qualquer pessoa.

Contacto: 808 237 327 | 210 027 159

Horário: dias úteis das 15h00 às 22h00 | fins de semana das 19h00 às 22h00

Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso

Destina-se também à comunidade em geral e está a funcionar desde o dia 23 de março. A linha de apoio psicológico da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Lisboa, é gratuita e pretende dar resposta a situações de “ansiedade” e ajudar a “lidar com o “isolamento social”, explica a fundação, que tem uma psicóloga a assegurar esse serviço.

Contacto: 211533854

Horário: dias úteis das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Associação AMARA

“Não se trata de uma simples linha de apoio”, esclarece-se desde logo. Quem telefona para a linha telefónica disponibilizada pela AMARA (fundada em 2003) “é acompanhado pelo tempo que for necessário, nos termos e horários a determinar entre a pessoa acompanhada e o voluntário”. A linha destina-se a “pessoas idosas, pessoas sós, familiares longe dos seus entes queridos internados, profissionais de saúde, profissionais sob muita pressão, pessoas em luto”.

Contacto: 962 730 796 | 913 361 008

Horário: das 9h00 às 18h00

Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar

Esta linha foi criada no contexto da pandemia e por esta razão: “A maioria das famílias está em isolamento, a tensão que advém do tempo em conjunto pode testar os limites e a flexibilidade das relações, assim como agudizar problemas relacionais anteriores”, levando a “discussões”, lê-se no site da sociedade. Não tem custo adicional e destina-se a “pais, casais, filhos, irmãos, avós e cuidadores”.

Contacto: 213 555 193

​​​​​​​Horário: dias úteis entre as 10h00 e as 18h00

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Sociedade Portuguesa de Psicanálise

Conforme já aqui foi referido, a linha de apoio psicológico da Sociedade Portuguesa de Psicanálise (gratuita, confidencial e com cobertura nacional) dirige-se à população mas também aos profissionais de saúde. Cerca de 60 psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e pedopsiquiatras estão disponíveis para ajudar os profissionais de saúde a lidar com a atual pandemia.

Contacto: 300 051 920

Horário: dias úteis e fins de semana das 8h00 às 00h00

Ordem dos Enfermeiros

Criada pela Ordem dos Enfermeiros para apoiar estes profissionais durante a pandemia, esta linha estará disponível durante a pandemia. É gratuita e operada por enfermeiros voluntários especialistas em saúde mental e psiquiátrica.

Contacto: 213 815 556

Horário: dias úteis, das 9h00 às 18h00



Escola de Medicina do Minho

Cuidar de quem cuida é, por estes dias, um dos lemas que mais tem sido repetido. E foi a pensar neles, nos profissionais de saúde, que a Escola de Medicina do Minho lançou um serviço gratuito de consultas psiquiátricas por videochamada. O projeto resulta de uma parceria com a Ordem dos Médicos, Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e o Centro de Medicina Digital P5, entre outras entidades. Os pedidos de consulta, incluindo consultas urgentes, podem ser feitos a partir deste link: https://www.p5.pt/apoio/.

Clínica ISPA

É também aos profissionais de saúde, a todos eles, que se dirige a linha de apoio psicológico criada pela Clínica ISPA, clínica de psicologia universitária integrada no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa. O apoio é prestado por técnicos da clínica e por docentes e antigos alunos deste estabelecimento de ensino superior. No seu site, a clínica explica que trata-te de um apoio de “caráter pontual ou mais continuado”, e que as consultas, com a duração de 50 minutos, podem ser solicitadas também por e-mail.

Contacto: 911 191 822 | clinica@ispa.pt



Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Além do apoio psicológico aos profissionais do hospital, a Unidade de Psicologia Clínica e o Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria (CRI) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra juntaram-se para criar uma linha de “apoio psico-emocional” para todos os profissionais de saúde do centro hospitalar.

Contacto: consulta.scid@chuc.min-saude.pt | 239796485

Horário: dias úteis das 10h00 às 17h00



Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central

A criação de uma linha telefónica, nesta altura de pandemia, pretende dar uma resposta “às necessidades psicológicas dos utentes” dos centros de saúde do Alentejo Central. A linha está também apta a ouvir e esclarecer profissionais de saúde da área.

Contacto: 266 758 774

Horário: dias úteis das 9h00 às 17h00

Administração Regional de Saúde do Norte

Os objetivos da linha de apoio criada pela Administração Regional de Saúde do Norte são claros: promover a saúde mental e a “obtenção de ganhos em saúde, num momento de angústia e inquietação da nossa comunidade”, bem “prevenir e evitar o pânico, a agitação, a agressividade, os conflitos, a violência e a doença psicológica”. Destina-se aos profissionais e à população da região norte.

Contacto: 22 04 11 200

Horário: dias úteis das 8h00 às 20h00

GRUPOS DE RISCO

Associação Abraço

A linha de apoio psicológico da Associação Abraço, e também o endereço de e-mail que a associação criou, destinam-se às pessoas com VIH/SIDA. O objetivo, lê-se no site da associação, “é ajudar as pessoas com crises, medos e ansiedades” associadas à atual crise, “que implica o isolamento social”.

Contacto: 211 936 510 | apoiovih.covid@abraco.pt

Liga Portuguesa contra o Cancro

Não se trata de uma linha telefónica que presta exclusivamente apoio psicológico a doentes com cancro mas também tem essa componente. A iniciativa é do núcleo na região norte da Liga Portuguesa contra o Cancro. A chamada é gratuita e, além do referido apoio, a associação dá apoio social e económico, e ajuda na entrega de refeições e compra e entrega de medicamentos de farmácia.

Contacto: 800 919 232

Horário: dias úteis das 8h30 às 17h30

DOENTES COM COVID-19 E RESPETIVAS FAMÍLIAS

Centro Hospitalar Universidade de Coimbra

A Unidade de Psicologia Clínica e o Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria (CRI) ativaram uma linha de apoio psicológico para auxiliar e esclarecer doentes com covid-19 e seus familiares. Pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e todas as outras também podem recorrer a este serviço.

Contacto: 969 325 220

Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto

“Tendo em conta este acontecimento, como está a vivenciá-lo emocionalmente?” Esta é a questão que uma equipa de nove psicólogos do hospital de São João, no Porto, está a colocar aos doentes internados neste hospital. Feita uma primeira avaliação, estrutura-se o tipo de intervenção para cada doente. O protocolo “está disponível para ser replicado em todos os hospitais que têm doentes internados infetados pela covid-19”, esclareceu o hospital.

Universidades

Universidade do Porto

Chama-se LAPUP (Linha de Apoio Psicológico da Universidade do Porto) e é um serviço de apoio psicológico acessível a todos os membros da comunidade académica. As consultas são prestadas por telefone em português, espanhol e inglês, e via-email em italiano, francês e alemão.

Contacto: 220 408 408 | lapup@reit.up.pt

Horário: dias úteis das 9h30 às 14h30 e das 19h00 às 00h00 | fins de semana das 19h00 às 00h00

Universidade de Lisboa

A Linha de Apoio Psicológico em Crise da Universidade de Lisboa pretende ajudar as cerca de 55 mil pessoas que fazem parte da comunidade académica lisboeta. O serviço é assegurado psicólogos com experiência em intervenção de crise, numa tentativa de diminuir o medo, incertezas e ansiedade durante a pandemia.

Contacto: 210 443 599

Horário: de segunda a sábado das 10h00 às 18h00

Universidade do Minho

O objetivo da linha de apoio psicológico SOS criada pela Universidade do Minho é ajudar pessoas com crises, medos e ansiedade em relação ao surto de covid-19. Foi criada na passada terça-feira, 31 de março, e é direcionada para a comunidade académica da Universidade do Minho. A iniciativa é da Escola de Psicologia da academia minhota, em articulação com o projeto P5 da Escola de Medicina daquela universidade.

Contacto: 253144420

Universidade Europeia e IPAM

Não é uma linha mas sim um serviço de apoio psicológico, com atendimento por videoconferência, para a comunidade académica (estudantes, professores e colaboradores) dos dois estabelecimentos de ensino superiores. O objetivo é “ajudar a lidar com as incertezas, os medos e as ansiedades associadas às circunstâncias excecionais que estamos a viver, particularmente, em relação ao isolamento social”. Os membros da comunidade académica podem aceder aqui ao serviço e agendar a sua marcação.

Universidade de Évora

Para reforçar o apoio à comunidade académica nesta fase, a Universidade de Évora disponibiliza apoio psicológico através de várias plataformas digitais como o Zoom, WhatsApp ou Skype. A linha de apoio é assegurada por uma equipa de psicólogos, com a garantia de sigilo, confidencialidade e anonimato.

Contactos: 937 710 002 | 934 460 655 | gae@uevora.pt

bernard bisson/getty images

Crianças e Adolescentes

Linha SOS Criança

Disponibilizada pelo Instituto de Apoio à Criança a nível nacional, a linha SOS Criança, gratuita e confidencial, continua a ajudar os mais novos durante a pandemia. O número de profissionais foi reforçado e alargado o horário de funcionamento, de modo a dar resposta a todas as necessidades.

Contacto: 116111

WhatsApp (para envio de mensagens): 913069404 |

Chat online: http://soscrianca.ajudaonline.com.pt/

Centro Hospitalar Cova da Beira

O centro hospitalar que engloba o Hospital do Fundão e o Hospital Pêro da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, criou uma linha de apoio e promoção da saúde mental para crianças e adolescentes em isolamento. O objetivo é “diminuir o impacto psicológico que a repentina e prolongada alteração de rotinas escolares e sociais pode ter nas crianças ou nos adolescentes.” O serviço é assegurado por uma equipa de pedopsiquitras do centro hospitalar. Além disso, filhos de profissionais de saúde também podem dispor de consultas especializadas, via telefone, mediante marcação por e-mail.

Contacto: 969 111 031 | psiqchcbcovid@gmail.com

Horário: dias úteis das 9h00 às 12h00

Salesianos do Estoril

Prevenir é quase sempre a palavra de ordem e, num contexto de pandemia, ainda mais - sobretudo quando está em causa a saúde mental. Foi a pensar nisso que a escola privada Salesianos do Estoril criou uma linha de apoio para toda a comunidade escolar. Podem telefonar alunos, encarregados de educação, pais, professores, assistentes educativos e outros técnicos da comunidade. A linha estará a funcionar, pelo menos, até 19 de abril (a escola pondera prolongar o serviço).

Contacto: 917 995 097

Horário: dias úteis das 10h00 às 18h00

Autarquias e outras iniciativas locais

Também a nível local, várias câmaras municipais de todo o país abriram linhas de apoio psicológico à sua população, com o objetivo de ajudar a combater o isolamento e a solidão nesta fase de quarentena.

Campanha “Vamos vencer a Pandemia”

Esta campanha resulta de uma pareceria entre o serviço de psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (Beja) e a Rádio Voz da Planície, e consiste na divulgação (através de ‘spots’ que vão ser transmitidos na rádio várias vezes por dia) de recomendações para toda a população mas dirigidas também a grupos específicos, como crianças e idosos. Ao Expresso, Ana Matos Pires, diretora daquele serviço, sublinhou a importância de chegar a populações mais dispersas, “que muitas vezes só têm acesso a informação através da rádio”.

Viana do Castelo

258 809 317 | dias úteis das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00

Braga

Concelho de Braga - 800 210 094 | dias úteis das 9h00 às 17h00

Póvoa de Lanhoso - 253 009 905 | 253 009 906

Vila Verde - 961 790 494

Bragança

Mirandela - 910 516 237 | dias úteis das 14h00 às 16h00

Porto

Vila Nova de Gaia - 800 210 115 | dias úteis das 9h00 às 20h00

Baião / Marco de Canaveses - 800 50 50 40 | dias úteis das 10h00 às 18h00 | fins de semana e feriados das 9h30 às 13h30

Vila do Conde - 252 248 477 | dias úteis das 9h00 às 20h00

Aveiro

Albergaria-a-Velha - 963 181 358

Ílhavo - 234 329 649 | dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00

Oliveira de Azeméis - 969 414 786 | 969 414 730

Ovar - 933875602 | 930410811

Santa Maria da Feira - 966 294 805 | 966 294 723 | dias úteis até às 22h | feiraapoiopsicologicocovid@cm-feira.pt

São João da Madeira - Linha de Apoio Psicológico - 256 200 237 | Linha de Apoio ao Isolamento - 256 200 271

Leiria

Alcobaça - 967 178 998

Nazaré - 932 230 749 | dias úteis das 10h00 às 16h00

Porto de Mós - 924 134 143 | das 9h00 às 17h30

Coimbra

Figueira da Foz - 966 968 835 | dias úteis das 9h00 às 18h00

Lousã - 913 982 180 | dias úteis das 10h00 às 17h00

Santarém

Coruche - 965 254 653 | dias úteis das 10h00 às 12h00 e das 14h30 às 16h30

Castelo Branco

Fundão - 969 427 024 | Facebook | Skype: apoiopsicologicomunfnd@cm-fundao.pt

Évora

Vendas Novas - 917 209 635 | dias úteis das 16h00 às 18h00

Viseu

Concelho de Viseu - 969 077 584 (dias úteis, das 10h00 às 13h00, e fins-de-semana, das 10h00 às 18h00) | 969 077 611 (de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 18h00)

Resende - 254 240 930 | dias úteis das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00

Lisboa

Mafra - 261 810 261 | todos os dias das 9h00 às 17h00

Oeiras - 914 354 326

Cascais / Estoril - 910 016 046 | 910 017 923 | dias úteis das 9h00 às 18h00

Vila Franca de Xira - 800 210 117 | de segunda a domingo das 9h00 às 20h00

Alcabideche - 910 007 742 | 910 026 270 | dias úteis das 9h00 às 18h00

Carcavelos / Parede - 910 026 662 | 910 026 282 | dias úteis das 9h00 às 18h00

São Domingos de Rana - 910 027 872 | 910 026 896 | dias úteis das 9h00 às 18h00

Setúbal

Sesimbra - 21 228 85 00

Algarve

Castro Marim - 281 510 750 | dias utéis das 9h00 às 15h00

Vila Real de Santo António - 910 890 008 | dias úteis das 10h00 às 17h00

Portimão - 808 282 112 | todos os dias das 8h00 às 20h00

Silves - 914 423 191

Tavira - 964 545 841 | 961 172 677