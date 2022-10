Covid-19. Bancos receberam, em média, mil milhões de euros em pedidos de moratórias esta semana

Cerca de 2.500 empresas pediram ao BCP uma moratória dos seus créditos, desde que a legislação entrou em vigor. Ao todo, estarão em causa perto de mil milhões de euros – valor semelhante ao apontado também pelo Santander.

De acordo com o “Jornal Económico” esta sexta-feira, os bancos nacionais já têm estimativas do número de pedidos de moratória no crédito, quer de particulares, quer de empresas. Passou uma semana desde que a lei aprovada pelo Governo entrou em vigor. A maioria das instituições bancárias, contudo, mostrou-se renitente em fornecer esses dados.

O Crédito Agrícola, que tem uma carteira de crédito à habitação de 4,14 mil milhões, admite que 50% desse montante seja impactado pela moratória.

O Novo Banco não avançou números, mas disse estar “em linha com o sector” – os ditos mil milhões de euros. Recorde-se: a instituição liderada por António Ramalho reportou 10,3 mil milhões de euros em crédito à habitação em 2019.

O BPI, por sua vez, disse que o seu valor das moratórias no crédito à habitação está abaixo da fasquia dos mil milhões de euros. Já a Caixa Geral de Depósitos, sem concretizar números, admitiu que o valor em moratórias pode ser superior ao avançado por outras instituições.