“Este ano é melhor não virem na Páscoa”: o apelo de Costa aos emigrantes

Abril, definiu António Costa, é “o mês decisivo para controlar esta epidemia” e a duas semanas da Páscoa, altura de férias e alguns regressos, o primeiro-ministro fez um apelo: “Esta Páscoa vai mesmo ter de ser diferente. Este ano é melhor não virem”. O pedido aos emigrantes foi feito esta quarta-feira à tarde durante a conferência de imprensa em que Costa anunciou o parecer favorável do Governo à renovação do estado de emergência por mais 15 dias.

E explicou que abril é o mês mais difícil porque já se registam “perdas de rendimento”, “cansaço” e por ser o “período mais crítico que é a Páscoa”. “Temos sido exemplares. Este é um esforço que vale a pena”, disse, recusando adiantar se estavam previstas medidas adicionais durante a Páscoa.

Já esta quarta-feira de manhã, durante a participação no programa de Cristina Ferreira na SIC, o primeiro-ministro admitiu que ia ser necessário reforçar algumas medidas no novo decreto do estado de emergência para dar a garantia de que o cumprimento das regras se mantém. Vamos ter de ter “medidas mais claras para que as pessoas percebam que não podem andar a circular de um lado para o outro”, disse. “Vamos ter de apertar um bocadinho para que seja claro que não é mesmo para andar de um lado para o outro.”